Advertisements

الحكومة تكشف حقيقة إستيراد شحنة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:24 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد وزارة الصحة شحنة من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التجارة والصناعة والصحة والسكان، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وأوضحتا خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية، وشددتا على المتابعة الدورية لمدى توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد. 

من جانبها أكدت وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة ورصداً لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم وزارة الصحة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء غير مطابقة للمواصفات شحنة طبية تقرير الحقائق المسلتزمات الطبية

أخبار تهمك

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

منذ أقل من ساعتين

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

منذ 42 دقيقة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ أقل من ساعتين

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيان هام من الحكومة بشأن "رفع الدعم التمويني نهائيًا العام المقبل"

عاجل.. حقيقة استيراد مصر لشحنات عدس بها ديدان

"الوزرا ء" ينفي تأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية

تحذير من "عدس" يحتوي على ديدان تصيب بالسرطان.. والحكومة ترد (صور)

تعرف على حقيقة رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية

عاجل.. حقيقة احتواء الثوم المتداول بالأسواق على مادة سامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

10:55 ص

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

09:50 ص

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

10:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"