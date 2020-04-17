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النصر السعودي يعطل صفقة البرازيلي مايكون

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:27 ص
مايكون بيريرا
مايكون بيريرا
وكالات
ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن إدارة نادي النصر السعودي، رفضت التفاوض مع وكيل أعمال البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، حول تجديد عقده، حتى يحضر مخالصة نهائية من نادي غلطة سراي التركي، الذي يملك عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2021.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن مصدر خاص كشف لها أن المدافع البرازيلي يحظى بقبول فني من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، وأن إدارة النادي ترغب في تجديد عقده، لكن في حال طلب ناديه التركي مبلغاً مالياً لبيع المدة المتبقية، ستنسحب إدارة النصر من الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن المدافع البرازيلي يرغب في الاستمرار مع النصر لفترة طويلة، في ظل ارتياحه مع الفريق وكذلك وضعه الفني وقيادته لدفاع النصر، ومساهمته في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي.

وكانت إدارة نادي النصر قد ضمت البرازيلي مايكون شتاء الموسم الماضي بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

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