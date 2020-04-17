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هاني شاكر: شريف ابني أهلاوي.. وتعلمت حب الزمالك من أخويا الكبير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:35 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه تعلم حب نادي الزمالك من أخيه الكبير ماجد، مؤكدًا أنه يعشق الفارس الأبيض منذ الصغر وحريص دائماً علي مشاهدة مبارياته.

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة نادي الزمالك، "ماجد أخويا كان بيرفعني على كتفه طول ماتشات الزمالك في الاستاد علشان نشجع الفريق في مباريته"، موجهاً الشكر إلي رئيس نادي الزمالك ولاعبي الأبيض بعد ما تمكنو ا في إسعاد الجماهير في الفترة الماضية.

وأكد هاني شاكر، أن شريف ابنه أهلاوي بسبب ابتعاد الزمالك عن البطولات لمدة 10 سنين، مشيراً إلي أن سبب عشقه للفريق الأبيض كل من طه بصري وحمادة امام ويكن وألدو، مضيفًا أن الأهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية، ويمثلان حلاوة الكورة في مصر، مطالباً الجماهير الابتعاد عن حالة التعصب الأعمي التي تؤدي إلي وقوع أزمات تسبب خسارة للجميع .

وأضاف هاني شاكر، أن والدته هي من تولت أموره خاصة بعد وفاة والده وهو في مرحلة الثانوية العامة، موضحًا "أمي كانت ولي أمري لحد 21 سنة بعد وفاة والدي وأبويا مات وانا في الثانوية وأمي بقت بعدها كل حياتي".

وصرح هاني شاكر: "اتولدت في القاهرة وجدود والدتي من الشام ووالدي من كفر الزيات، وكان يوجد زمان في المنازل بيانو".

وواصل هاني شاكر: "والدي كان بيعزف بيانو، من طفولتي شعروا أن ميولي ولعبي كلها كانت للأغاني".

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