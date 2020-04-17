صراع بين ليفربول وتشيلسي وإنتر ميلان لضم نجم البوندسليجا

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة عن انضمام نادي إنتر ميلان إلى السباق للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزيج الألماني.





تم اختيار الألماني الدولي فيرنر للرحيل عن لايبزيج في نهاية الموسم بعد أربعة مواسم في النادي.





يعتبر ليفربول أبرز المرشحين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ، لكن يعتقد أنهم يواجهون منافسة من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو تشيلسي.





ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" أن إنتر أيضًا ضمن المرشحين لتوقيع فيرنر ، حيث يبحث أنطونيو كونتي يحل محل لوتارو مارتينيز.





وأشار التقرير إلى أن كونتي من محبي ويرنر ويرى أنه شريك مثالي مع مهام انتر ميلان لوكاكو.