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خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك تطور جديد بشأن ارتباط نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالعودة إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن استراتيجية باريس سان جيرمان حاليًا تهدف لضم لاعبين فرنسيين، مما يدفعهم لقبول دخول صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي وكلير توديبو نجوم برشلونة، في صفقة عودة نيمار إلى الكامب نو.

 

وتابعت الصحيفة، أن طلبات باريس ستكون شبيهة بآخر عرض تقدم به برشلونة لضم نيمار في الصيف الماضي، والذي تضمن راكيتيتش وتوديبو بالإضافة إلى إعارة ديمبلي و130 مليون يورو.

 

وأوضحت الصحيفة أن ديمبلي لا يريد ترك برشلونة، لكنه يسعى للتواجد في اليورو، لذا عليه البحث عن دقائق أكبر للمشاركة، مما قد يدفعه للرحيل إلى باريس، خاصة وأنه صديق مقرب لمبابي.

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