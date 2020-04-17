بسبب "كورونا".. حفيدة ملكة بريطانيا تلغي زفافها





ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة عقب تفشي فيروس كورونا.





وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".





وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس الماضي، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنجهام في مايو.





فيما لم يصدر عن قصر بكنغهام أي تعليق حول إلغاء الزفاف، والذي كان من المقرر أن يقام الزفاف الملكي في قصر سانت جيمس بلندن في 29 مايو.





وتستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس الخميس 16 أبريل، أن رفع إجراءات التباعد الاجتماعي يساهم في انتشار وباء كورونا المستجد.





وقال راب، إن المملكة المتحدة سوف تستمر بالعمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" لمدة 3 أسابيع أخرى على الأقل، بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي لحالة الإغلاق.



