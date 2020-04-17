"صباح الخير على الأحباب".. محمد رياض يغازل جمهوره

نشر الفنان محمد رياض صورة له عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وظهر"رياض" في الصورة مبتسماً وكان يرتدي تيشرت رمادي ويجلس علي السرير، وكانت الصورة تشع بهجة ونشاط وحيوية.وعلق"محمد"علي الصورة قائلاً" صباح الخير علي الأحباب، قاصداً بذلك نشر روح البهجة والسلام النفسي بين جمهورة ومتابعية.وتبادل جمهور"رياض"معة التعليقات حيث قالو" صباح الجمال والراحة النفسية، صباح القمر، سلملي علي رفيع بية، هو في جزء تاني لمسلسل بنت القبايل."يشار إلي أن محمد رياض ممثل مصري قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية، حيث أنة إشترك في العديد من المسلسلاات الرائعة مثل"الضوء الشارد"،" بنت القبايليذكر أن مسلسل" بنت القبايل" من بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منه فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، بهاء ثروت، محمود الجابري، ياسمين علي، إنعام الجريتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد علي، مازن الغرباوي، محمد الدقاق، رضوى الشريف، من تأليف الكاتب شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.