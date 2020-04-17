Advertisements

"الضرائب" تعلن عن مساندة جديدة للأنشطة الاقتصادية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:46 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
أحمد الشيخ
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية ، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية ، فإنه يمكن للممول المحجوز عليه سواء من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن ( إخطار فى مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها (١٩ ض،١٤ ض ق،  ١٥ ض ق ) نموذج ١٩ ض ) ولم يكن قد تقدم بالطعن فى الميعاد القانونى ، وعدم استيفاء علم الوصول للناحية الشكلية ،  أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد ١% فقط من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد . 

وأضاف " عبد القادر " أن المصلحة تقوم برفع الحجز بكافة أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر  ، فور سداد الممول أو المسجل نسبة ٥% من قيمة الضريبة واجبة الأداء ،مع الإتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات وذلك بدلاً من ١٠ % والتى كان منصوص عليها فى القانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، موضحاً أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل  المتوقف توقفاً نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أن الممول يستطيع الحصول على إعفاء  ٣٠٪ من مقابل التأخير من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة والمستحقة ،فور القيام بسداد الضريبة المُستحقة ،مع إمكانية تقسيط باقى المستحقات لمدة عامين ،لافناً إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية ،وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين ، مشيراً إلى أن مركز الإتصالات المتكامل التابع  لمصلحة الضرائب المصرية يتلقى كافة الإستفسارات  والمشكلات ، ويقوم بالرد على كافة الإستفسارات ، ويقدم الدعم الفنى  للمشكلات التى تواجه الممولين وذلك من خلال الإتصال على رقم ١٦٣٩٥.

وتهيب المصلحة بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيو٢٠٢٠  ، من أجل سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم ، وتحصيل حق الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب رفع الحجز الضريبي تيسيرات مصلحة الضرائب الحجز الضريبي التهرب الضريبي

أخبار تهمك

الأهلي يقرر طرد ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

منذ 42 دقيقة

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ أقل من ساعتين

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 18 ساعة

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

منذ أقل من ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

"المالية": لا زيادة جديدة في الضرائب ولا مساس بالحوافز

"الضرائب" توضح كيفية التسجيل وتقديم الإقرار إلكترونيا في ندوة بغرفة التجارة الأمريكية

وزارة المالية تكشف موعد إقرار التعديلات الجديدة على ضريبة الدخل

"الضرائب": إصدار قانون تجديد العمل لإنهاء المنازعات حتى 30 يونيو المقبل

"الضرائب" تمنح مهلة لإنهاء المنازعات تنتهي في 30 يونيو المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

10:55 ص

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

09:50 ص

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

10:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"