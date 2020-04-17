Advertisements

رئيس وزراء أستراليا: قيود "كورونا" قد تبقي لعام آخر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال موريسون، لإذاعة 3 إيه. دبليو، إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح خلال تلك الفترة، بحسب "رويترز". 

وأضاف: "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد عليه. قد يكون عاما، لكنني لا أتوقع بشأن ذلك".

ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء العالم، بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.

وأغلقت البلاد المطاعم والحانات وغيرها من الأعمال "غير الضرورية" مع منع تجمع أكثر من شخصين في مكان عام، وفرضت عقوبات بالغرامة وحتى السجن على المخالفين.

ونتيجة لذلك استقر معدل النمو اليومي في الإصابات الجديدة المسجلة دون 5% بعد أن كان حوالي 25% قبل أسابيع، ليبلغ إجمالي الإصابات 6500 تقريباً بينها 63 وفاة.

وشهدت أستراليا انخفاضا حادا في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في الأيام الماضية بعد تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة، على الرغم من قلق السلطات بسبب زيادة حالات الإصابة المجهولة المصدر.

أخبار تهمك

خطوة جديدة تقرب نيمار من برشلونة

منذ أقل من ساعة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ أقل من ساعتين

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 18 ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هل يشارك حمدي فتحي مع الأهلي أمام الوداد؟.. عبدالحفيظ: مكتوبة له

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الهند تعلن ارتفاع ضحايا كورونا إلى 437 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

"المركزي" يكشف حقيقة رفض البنوك قبول سداد الأقساط من العملاء

منذ ساعة

مجلس الوزراء يكشف وضع المكروباصات في شم النسيم

منذ ساعتين

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يوم

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

10:55 ص

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

09:50 ص

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

10:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"