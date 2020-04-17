رئيس وزراء أستراليا: قيود "كورونا" قد تبقي لعام آخر

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال موريسون، لإذاعة 3 إيه. دبليو، إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح خلال تلك الفترة، بحسب "رويترز".





وأضاف: "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد عليه. قد يكون عاما، لكنني لا أتوقع بشأن ذلك".





ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء العالم، بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.





وأغلقت البلاد المطاعم والحانات وغيرها من الأعمال "غير الضرورية" مع منع تجمع أكثر من شخصين في مكان عام، وفرضت عقوبات بالغرامة وحتى السجن على المخالفين.





ونتيجة لذلك استقر معدل النمو اليومي في الإصابات الجديدة المسجلة دون 5% بعد أن كان حوالي 25% قبل أسابيع، ليبلغ إجمالي الإصابات 6500 تقريباً بينها 63 وفاة.





وشهدت أستراليا انخفاضا حادا في معدل الإصابات الجديدة بكورونا في الأيام الماضية بعد تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة، على الرغم من قلق السلطات بسبب زيادة حالات الإصابة المجهولة المصدر.



