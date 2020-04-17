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تشبه الحظر الشامل.. تعرف على اجراءات منع التجمعات في شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
إجراءات عدة اتخذتها الحكومة لمنع التجمعات خلال يوم شم النسيم من بين القرارات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أسفر عن تأثيرات على احتفال يوم شم النسيم.

تطبيق حظر الجمعة والسبت
أول التعديلات التي طرأت على يوم الإثنين "شم النسيم" هو معاملته في الحظر كيوم الجمعة والسبت أي سيتم فيه غلق كامل للمحال فيما عدا السوبر ماركت والصيدليات، على أن يطبق حظر التجوال من الثامنة مساءا حتى السادسة من صباح الثلاثاء.

ووفقا لهذا القرار يستثني الفئات المستثاه من الحظر وهم الأطباء والصحفيين والإعلاميين والصيادلة.

وحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد فإن محلات الفسيخ والرنجة مستثناه من الغلق في هذا اليوم ويمكنها العمل حتى الخامسة مساءا وفقا لما أعلنه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى.

إيقاف تلك الوسائل
وثاني التعديلات التي طرأت على يوم شم النسيم كانت إيقاف حركة التنقل بين المحافظات وأتوبيسات الرحلات والمترو والمواصلات العامة والحركة النهرية والغلق الكامل لكافة المنتزهات والشواطئ، وذلك في محاولة من الحكومة لمنع التجمعات التي قد تؤدي إلى إنتشار فيروس كورونا.

ولكن في تلك الجزئية هناك فئات من وسائل المواصلات مستثناه على رأسها السيارات الملاكي وكذلك الميكروباص، حيث قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الميكروباصات تعمل بشكل طبيعي يوم شم النسيم حتى موعد الحظر في الثامنة مساء، كما أن السيارات الخاصة سيكون مسموحا لها بالتحرك على الطرق حتى الثامنة مساء موعد تطبيق الحظر.

يذكر أن مصر سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة، بعدما سجلت 168 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومي للزيادة في إصابات فيروس كورونا في البلاد، منذ ظهوره في فبراير، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في مصر 2673 شخصًا.

أما عن حالات الوفاة، فقد سجلت وزارة الصحة المصرية، بحسب بيانها، الخميس، 13 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 196 حالة وفاة، ولكن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، ارتفع ليصبح 781 حالة، من بينهم 596 متعافيًا.

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يوم شم النسيم كورونا حظر شم النسيم بوابة الفجر الفجر الحكومة

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