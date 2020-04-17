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أزمة في الأهلي بسبب أزارو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

شهدت الساعات الأخيرة الماضية إنقسام داخل النادي الأهلي بسبب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

 

وعرض أمير توفيق مدير التعاقدات بالقعلة الحمراء فكرة استخدام أزارو في صفقة تبادلية لضم أحد اللاعبين الأجانب مثل وجدي كشريدة أو محمد الناهيري لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

 

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي فكرة أمير توفيق بشكل نهائي مؤكدة أن قيمة أزارو التسويقية أعلى من اللاعبين المعروضين على النادي وأنه من الأفضل عودته مرة أخرى.

 

وتنتهي إعارة وليد أزارو مع نادي الاتفاق بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ومن المتوقع عودته بعد ذلك إلى الأهلي وتجديد عقده.

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