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"كل شيء سيكون على ما يرام بالنهاية".. نسرين طافش بإطلالة رقيقة صباحًا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
شاركت الفنانة نسرين طافش صورة لها عبر حسابها الرسمي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مع متابعيها كعادتها في فترة الحجر الصحي، بإطلالة صباحية، سبقته بفيديو بعنوان فعاليات الحجر المنزلي مستمرة.

وظهرت نسرين في الصورة، بملامحها الهادئة، في صباح اليوم، حيث تعمدت إطلالة بسيطة ولجأت لإستخدام المكياج البسيط، مرتدية تيشرت مطبوع مع كعكة عالية، وعلقت على الصورة قائلة:" كل شئ سيكون على ما يرام بالنهاية، إن لم يكن كذلك، إذا هي ليست النهاية، صباح جميل"، حيث جاءت تعليقات متابعيها قائلين:" شو هالصباح الحلو، يسعدني هالصباح، أنتي قطعة سكر".


والجدير بالذكر أن "طافش"، شاركت في مسلسل "ختم النمر"، حيث تدور الأحداث حول عمر النمر الذي يحب هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم بينهما ويبدو أنه يهدد قصة حبهما، ويضم طاقم العمل أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميريهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، وفاء سالم، تأليف و إخراج أحمد سمير فرج.

ويذكر أنها شاركت سابقا في فيلم "نادي الرجال السري"، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية، الفيلم إخراج خالد الحلفازي وتأليف أيمن وتار، وشارك في هذا العمل كريم عبد العزيز، غادة عادل، نسرين طافش وماجد الكدواني.

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