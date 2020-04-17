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مهاجم الهلال: فضلت الزعيم على الأهلي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
وكالات

قال المهاجم صالح الشهري، الذي يلعب للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، معاراً من نادي الرائد، أنه فضل الانضمام إلى صفوف "الزعيم" على العديد من العروض الأخرى.

 

وأوضح الشهري في تصريحات لقناة إس.بي.سي التليفزيونية السعودية، أنه في عام 2018، وبعد تسجيله عدداً جيداً من الأهداف، تلقى عرضين من الهلال والأهلي، موضحاً: "كان العرضان متساويين وكان الاختيار بينهما صعباً بحكم أني نشأت وترعرت في الأهلي، لكن فضلت الانضمام لنادي الهلال كنوع من التجديد".

 

وأضاف الشهري أنه حريص على الالتزام بالتدريبات المنزلية والبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني في ظل توقف المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن اللاعب إذا توقف عن اللعب لمدة شهر يحتاج مثله للعودة.

 

وأضاف أن قائد الهلال محمد الشلهوب، هو من تواصل مع اللاعبين من أجل الاتفاق حول تخفيض الرواتب ولم يعترض منهم أحد.

 

وكان نادي الهلال قد أعلن عن تخفيض رواتب لاعبيه والجهاز الفني بنسبة 50%، في ظل توقف المنافسات في الوقت الحالي.

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