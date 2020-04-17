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ليفربول إيكو: محمد صلاح يضع مصر في المركز الخامس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:17 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
أمل الحلفاوي
احتلت مصر المركز الخامس في الدول الأكثر مساهمة في الأهداف التي سجلها ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في إحصاء جديد أعدته صحيفة "ليفربول ايكو".

في مقدمة هذه الدول جاءت بريطانيا، ثم إسبانيا، ثم البرازيل، ثم هولندا، ثم أتت مصر بعد ذلك، لتكون الدولة الإفريقية الأولى.

مصر تفوقت على السنغال التي لعب منها في صفوف ليفربول أبرز نجمين في تاريخ البلاد حاجي ضيوف وساديو ماني.

جدير بالذكر أن محمد صلاح احتل في المركز الرابع بين هدافي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 هدفًا، بعد روبي فاولر برصيد 128 هدف، وستيفن جيرارد برصيد 120، ومايكل أوين برصيد 118 هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولي المصري محمد صلاح يلعب في صفوف ليفربول منذ صيف عام 2017، وكان له تأثير كبير في أداء الفريق والتتويج بالعديد من البطولات بالإضافة إلى أنه على الجانب الفردي حقق انجازات كثيرة.

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