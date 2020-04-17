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قائد وولفرهامبتون: بالنسبة لي سيكون ليفربول هو البطل عن جدارة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:22 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات

أعرب نجم فريق وولفرهامبتون، البرتغالي ديوغو غوتا، عن اعتقاده بأنه يجب منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حال تقرر عدم استكمال الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وتقرر تعليق النشاط الكروي في إنجلترا في منتصف الشهر الماضي، بسبب انتشار الفيروس، حيث كان ليفربول متربعاً على صدارة الدوري الإنجليزي حين تم إيقاف مبارياته، متفوقاً بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وكان الفريق الأحمر بحاجة لحصد 6 نقاط فقط في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة، للتتويج رسمياً باللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.


ولا يوجد حتى الآن جدول زمني لاستئناف المنافسات، بينما يستمر المرض في التأثير على كل مجال من مجالات الحياة ، ويعتقد البعض أنه ربما يتطلب الأمر إنهاء الموسم الحالي، لكن غوتا دعا إلى منح اللقب لليفربول حال حدوث ذلك.


وصرح غوتا لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "هذه المسالة معقدة للغاية، في حال صادفنا سوء الحظ في عدم قدرتنا على استكمال الموسم، أعتقد أن عدداً قليلاً سيعارض ذلك".


وأضاف غوتا: "بالطبع، هناك دائماً أندية منافسة ربما سيعارضون هذا القرار، لكن أعتقد أن 95% من الأشخاص سيوافقون، بالنسبة لي سيكون ليفربول هو البطل عن جدارة".


وتحدث غوتا عن ليفربول قائلاً: "إنه أقوى فريق في الدوري، رغم خسارتنا مباراتينا معه هذا الموسم بالمسابقة، إلا أننا كنا على بعد خطوة صغيرة من القيام بشيء مختلف في كلتا المباراتين".


وواصل لاعب وولفرهامبتون حديثه للصحيفة عن ليفربول، حيث قال: "بالإضافة إلى امتلاك الفريق أسلوب لعب مرن للغاية هذا العام، فهو فريق قوي جداً، وكان لديه القليل من الحظ أيضاً، وهو الأمر الذي يتطلب تتويجه باللقب".


يذكر أن وولفرهامبتون كان يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي عندما توقفت المسابقة، علماً بأنه كان يقاتل من أجل الاستمرار في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.


وانتزع وولفرهامبتون تعادلاً ثميناً 1-1 من معقل مضيفه أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي قبل توقف النشاط الكروي في مختلف أنحاء العالم.


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