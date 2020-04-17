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جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:25 ص
مخالفة البناء
مخالفة البناء

قال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالمجاورة الثانية بالمنطقة السادسة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تمثلت المخالفة التي تم إزالتها  في  زيادة  نسبة بنائية لغرف السطح للقطعة وتم مصادرة حديد التسليح، ومهمات البناء، وتحرير المحاضر اللازمة لمالك القطعة والمقاول.

وأكد  الغيطى، على استمرار حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات  بالمدينة، محذراً مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات
جهاز مدينة الشروق ينفذ إزالة فورية لمخالفة بناء ويصادر الخامات

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مدينة الشروق مخالفات البناء جهاز مدينة الشروق ازالة المخالفات

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