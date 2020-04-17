أبرز ضحايا الكورونا بين الرياضيين والفنانين

مرت نحو 5 أشهر على ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذي تفشى في أكثر من ثلث الكرة الأرضية، وبلغ عدد المصابين به حول العالم إلى 2,101,615 إصابة، في حين سجلت 140,777 حالة وفاة.





ولم ينجوا عالم الرياضة من الفيروس المستجد، حيث رحل حارس المرمي والمدرب السابق لفريق إسبانيول الإسباني، بينيتو جوانيت، بعد تعرضه للعدوى بالفيروس، ليفارق الحياة يوم 23 مارس عن عمر ناهز 84 عامًا، وكذلك توفى فرانشيسكو جارسيا، مدرب فريق الناشئين بنادي أتليتكو بورتادا ألتا الإسباني عن عمر ناهز الـ21 عامًا، ليصبح أصغر ضحايا كوفيد 19 في عالم الرياضة.

بفيروس كورونا المستجد.





وانضم بينيتو جوانيت المدرب السابق لفريق إسبانيول الإسباني، لقائمة الراحلين، يوم 23 مارس عن عمر ناهز الـ84 عامًا.





كما حصد الفيروس روح المصارع الجزائري عثمان تيجاني بطل رياضة الجودو السابق، بعد إصابته بالفيروس، عن عمر يناهز 47 عامًا، في 20 مارس الجاري.





وتوفت اللاعبة الإيرانية إلهام شيخي لاعبة كرة الصالات للنساء في 27 فبراير الماضي، بعد إصابتها بالفيروس، كما سقط الملاكم المغربي السابق محمد بوكنيون، ضحية للوباء يوم 29 مارس عن عمر ناهز الـ38 عامًا.





وفي عالم الفن، رحل عددا من النجوم، من بينهم؛ الممثل الكوميدي البرازيلي، دانيال أزولاي، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير إثر إصابته بفيروس كورونا، خاصة أنه كان يعاني من سرطان الدم، ليفارق الحياة عن عمر يناهز 72 عامًا.





كما رحلا كلا من؛ الممثلة هيلاري هيث عن عمر يناهز 74 عاماً، والممثل آلان غارفيلد الذي وافته المنية عن عمر 80 عاماً، إلى جانب وفاة الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي، يوم 24 مارس، عن عمر 81 عامًا.





وسقط المغني جو ديفي، ضحية لوباء كورونا، يوم 29 مارس عن عمر يناهز 61 عامًا، كذلك رحل مانو ديبانجو الموسيقي الكاميروني، والذي يعتبر أحد مؤسسي موسيقى الجاز، ليفارق الحياة في 24 مارس عن عمر يناهز 86 عامًا.





ولم تكن العائلات الملكية بمنأى عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث حصد روح الأميرة ماريا تيريزا، عن عمر 86 عاما، لتصبح أول ضحية للوباء من عائلة ملكية.



