شرط إبراهيموفيتش للبقاء في ميلان

كشفت تقارير إيطالية، عن شرط المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للبقاء في صفوف ايه سي ميلان خلال فترة المقبلة.

وذكرت صحيفة ’’كوريري ديللو سبورت’’ الإيطالية، أن إبراهيموفيتش أعلن الشرط الوحيد الذي سوف يدفعه للبقاء في صفوف الروسونيري خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو ايه سي ميلان للوصول إلى حل في المفاوضات مع زلاتان في الفترة المقبلة بشأن البقاء أو الرحيل عن ميلان في الصيف القادم.

ويرى إبراهيموفيتش أنه بامكانه البقاء مع الروسونيري في حالة واحدة فقط، وهي أن تقوم إدارة إليوت ببناء فريق قوي للميلان خلال الموسم القادم مما يُشجع اللاعب ويُزيد من فرص استمراره داخل أسوار ملعب جوسيبي مياتزا.

ولعب إبراهيموفيتش مع ميلان في 8 مباريات في الدوري الإيطالي تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد.