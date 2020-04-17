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لقب بـ"ساحر الأكورديون" وحجمه الزائد أدى إلى وفاته.. مالا تعرفه عن حسن أبوالسعود

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
رحل عن عالمنا اليوم الموافق 17 أبريل الموسيقار الكبير حسن أبو السعود،ولد في عام 1948 لأسرة فنية فكان والده أمهر عازفي آلة الكارينيت حتى وصل إلى أن يكون رئيسا لإذاعة ليبيا.


درس "أبو السعود" في كلية التجارة وتخرج منها،وبدأ التنقل بين عدة بلاد لوجود فرق ينتمي إليها حيث بدأ مع فرقة "صلاح عرام" الموسيقية ثم انتقل إلى اليابان مع فرقة "رضا للفنون الشعبية" ليدرس الموسيقى الغربية ثم تجول مع فرقته لعدة بلاد للعمل وللدراسة.

ومالا يعرفه البعض أنه عمل مع الفنان أحمد عدوية في موسيقى أغنيته الشهيرة "بنت السلطان"، وعمل مع فريد الأطرش حيث سافر له لبنان وتمكن في هذه الفترة أن يجد النغمة الشرقية التي يحبها الجمهور المصري.

لقب حسن أبو السعود ب"ساحر الاكوردين" وذالك لسحر موسيقاه التي لاقت إعجاب الجماهير وأحبها جميع الشعوب، وأيضا لعمله مع مطربين كبار مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ولامتيازه في العزف على هذه الآلة لأكثر من 85 فيلم سينمائي ومسلسلات وأغاني وحصوله على أكثر من 15 جائزة عن أعماله الفنية.

عرف بخفة دمه وضجكه الدائم وحبه للجلوس مع أصدقائه على المقاهي، حيث استقر في آخر عمره إلى البقاء في المعادي بجانب صديقة المطرب أحمد عدوية وكانو دائما ما يجلسون على مقاهي المعادي.

تزوج "أبو السعود" وأنجب ثلاث أبناء وهم علي ورشا ورنا،وكان متواضع دائما رغم رحلة كفاحه ليصل إلى ما يريده ويحبه ورغم شهرته وثرائه.

قدم حسن أبو السعود إلى ما يقرب من 1500 لحن وموسيقى وأبرز هذه الأعمال لحن فيلم "العار" ،"الكيف" ،"جري الوحوش" و"بطل من ورق" و"سلام يا صاحبي".

قام بالتلحين لعدد كبير من النجوم الشباب ومنهم راغب علامة ونانسي عجرم وشيرين وإيهاب توفيق وهاني شاكر وبهاء سلطان ووردة وأصالة.

تدرج إلى منصب نقيب الموسيقين وكانت أبرز انجازاته رفع المعاشات، وظل بها إلى أن توفى عام 2007 بعد أن تم نقله إلى المستشفى بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية بسبب مرض السكر الذي كان يعاني منه والسمنة.

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