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‫حظر شم النسيم | متحدث الوزراء يؤكد: "محلات الفسيخ" مستثناة من الحظر‬‎

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:53 ص
شم النسيم
شم النسيم
حظر شم النسيم | أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الميكروباصات ستعمل بشكل طبيعي يوم شم النسيم حتى موعد الحظر في الساعة 8 مساًء.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج" على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، أن محلات الفسيخ ستخضع للمنافذ الغذائية ومستثناة من الحظر، والسيارات الخاصة سيكون مسموحًا لها بالتحرك على الطرق حتى الساعة 8 مساًء موعد تطبيق الحظر ولكن تم إيقاف أتوبيسات الرحلات، مضيفًا: "بقولك لأي حد بيفكر يسافر يوم شم النسيم وفر فلوسك ولن يسمح لك بالسفر".

وتابع نادر سعد:" أكمنة الشرطة سوف تكون منتشرة على الطرق لمنع التجمعات في الطرق الساحلية وتم إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات".

واستطرد نادر سعد: "سيكون مسموح بمرور السيارت الخاصة على الطرق بين المحافظات، وسيكون مسموحًا لمن يرغب في الذهاب إلى الشاليه الخاص به في أي قرية سياحية، ولكن لن يسمح له بالذهاب للتجمع على الشواطئ نهائيًا".

وتابع نادر سعد: "جوابات وإخطارات رسمية للقرى السياحية كي يمنع تواجد ملاك الشاليهات على الشواطيء وسيكون هناك فرق مراقبة تراقب هذا الأمر وعقوبات على المخالفات".

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