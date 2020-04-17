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تفاصيل جلسة الخطيب ووزير الشباب والرياضة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:58 ص
جلسة الخطيب ووزير الشباب والرياضة
جلسة الخطيب ووزير الشباب والرياضة
علي نبوي
زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث آلية التعاون بين كافة المؤسسات الرياضية لدعم ومساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فايروس كورونا.

جاء اللقاء مثمرًا ودار النقاش حول الموقف الراهن وتوقف النشاط الرياضي ودور الأندية الكبيرة في دعم الدولة وجهودها الواضحة على كافة المستويات للحفاظ على سلامة المواطنين لحين الخروج من الأزمة.

كما ناقش الكابتن محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضة المساهمة المجتمعية للأندية في رفع العبء عن العمالة في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع عامًة في ظل الظروف الحالية التي تشهد كسادًا إقتصاديًا على مستوى العالم.

واقترح الدكتور أشرف صبحي إقامة مباراة إفتراضية للأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي، ورحب رئيس النادي بدعم ومساندة كل ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصًة العمالة اليومية وأنه سوف يدرس الفكرة ويعمل على تنفيذها بعد العرض على مجلس الإدارة، وفي ذات الجلسة أشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي والذي عرضه الكابتن محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية التي تشهدها فروع الأهلي الثلاثة؛ الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل بالقطاع الرياضي في مختلف اللعبات والأعمار السنية خاصًة وأن البنية التحتية الجديدة كان لها دور كبير في توسيع قاعدة الممارسة وتوفير معطيات النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

ووجه رئيس الأهلي الشكر للدكتور أشرف صبحي لمساندته للنادي خاصًة وأن هذا الكم من الإنشاءات تم إنجازه في غضون عامين فقط.

وتطرق رئيس الأهلي في جلسته مع وزير الرياضة إلى استمرار الدعم المالي والمعنوي للاعب مؤمن زكريا الذي يمر بظروف صحية، خاصًة وأنه سبق ووافق الدكتور أشرف صبحي على طلب الأهلي بصرف مبالغ مالية بشكل قانوني ليتحمل النادي تكاليف علاج اللاعب، وطلب رئيس النادي من وزير الرياضة المزيد من المساندة في هذا الملف خاصةً أن مؤمن زكريا أحد أبناء الأهلي ، والنادي لن يتخلى عنه، وهو ما لاقى تجاوب وزير الرياضة والذي أكد على تقديره لطلب الأهلي ومساندة مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

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