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محافظ الجيزة: تطهير وتعقيم 5000 منشأة وشارع بالأحياء والمراكز

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:09 م
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الإنتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأة على مستوي الأحياء والمراكز حفاظا علي سلامة المواطنين وذلك في إطار مواصلة محافظة الجيزة، إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار راشد إلى أن المنشأت التى تم تطهيرها وتعقيمها، شملت المنشأت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامه، وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى أطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. 

وأضاف أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت المنشأت والشوارع والمرافق حيث بلغت 600 بمدينة كرداسة و 470 بحي الوراق و 250 بمركز أبو النمرس و 300 بمركز أطفيح و 275 بمركز ومدينة العياط و 345 بمركز ومدينة البدرشين و390 بمركز ومدينة القناطر و580 بمركز ومدينة أوسيم و 250 بمركز ومدينة الصف 300 بحي شمال الجيزة و300 بحي جنوب الجيزة و275 بحي بولاق الدكرور و 215 بحي العمرانية و 200 بمركز بالواحات البحرية،  مشيراً أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بكافه قطاعات المحافظة وبمتابعة يوميه حفاظا ًعلى سلامه المواطنين. 

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأنه يتم تنفيذ حملات رش وتطهير يوميا علي مستوي المحافظة بالكامل.

وفى نفس الإطار، أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وبناءاً علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة وحرصا علي سلامه المواطنين سوف يتم تفعيل اجراءات العزل المنزلي علي العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج الكائنة بمدينة كرداسة لمدة أربعة عشر يوماً حفاظا علي سلامه العاملين بالشركة وذويهم، وكلف محافظ الجيزة مديرية الصحة باتخاذ اجراءات التعقيم والتطهير للشركة بالكامل.

وفي سياق آخر، تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، قرية المعتمدية، للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الأجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة أهالى القرية وللوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والأطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

وأطمئن نائب المحافظ على تقديم جميع الخدمات والسلع الغذائية والتموينية لأهالي القرية، وان جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة ومستمرة ووجه نائب المحافظ خلال جولته التفقدية للقرية  باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لشوارع القرية والأهتمام بمنظومه النظافة ورفع القمامة أول بأول. 

كما وجه نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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مكافحة الفيروس محافظ الجيزة سلع غذائيه تطهير بوابة الفجر الفجر

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