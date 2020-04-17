بين الشتاء والصيف.. تعرف على الفروق الزمنية لمحاكمة المسيح

قال الأنبا مرقس، أسقف إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، إن محاكمة السيد المسيح في مساء خميس العهد أمام مجمع السنهدريم اليهودي كان في الشتاء لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بقيامة المسيح في يوم الأحد، لافتًا الي أن السيد المسيح قد قام في فجر الأحد، حيث الإحتفال يأتي في 14 نيسان من الشهر القبطي، الذي يتوافق في شهر إبريل من كل عام ميلادي.





وأكد " مرقس" إلى بوابة الفجر، أن الفرق الزمني هنا يكون حوالي 28 يومًا في بعض السنوات علي إعتبار السنة القمرية والفرق بينها وبين السنة الشمسية (التقويم القبطي).





البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا بيشوي





كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس، صباح أمس، القداس الإلهي لخميس العهد المقدس.





وحرص الأساقفة في إيبارشياتهم، على تقليد المسيح بغسل أرجل المُصلين ورشمهم بالزيت، ومسح البابا أرجل الأساقفة المشاركين معه في القداس بـ"قطنة" تقليدًا لغسل الأرجل.