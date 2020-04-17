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مد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز أبو قرقاص

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:09 م
المهندس ياسر الشهاوى
المهندس ياسر الشهاوى
أحمد الشيخ

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الشركة  انتهت من تنفيذ أعمال  مد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز ابوقرقاص  بتكلفة ٤ ملايين جنيه، بجانب إحلال وتجديد خطوط مياه بحوالي مليون جنيه.

وأضاف الشهاوى، أن الخطوط التى تم تنفيذها فى مدينة الفكرية تبلغ أطوالها ١٠كم بأقطار تتراوح من ٤ بوصات إلى ٦ بوصات بمنشأة  الفكرية وصالح باشا الجديدة وأرض عمر أبوشناق  وعزبة عجوة وخلف حديقة الربيع  وفى عدد  من الأماكن الأخرى.

وفيما يخص قرى أبو قرقاص تم تنفيذ حوالى ١٠ كيلو مترات بأقطار تتراوح من  ٤بوصات إلى ٦بوصات بقرى بنى عبيد وعزبة حنس والبربا والمطاهرة القبلية وشرارة والفقاعى واتليدم وبنى حسن الشروق وعدد من القرى الأخرى.
وأضاف الشهاوى أنه يجرى حاليا إحلال وتجديد خطوط مياه حوالى ٢٨٠٠ متر بأقطار تتراوح من   ٤ إلى ٦ بوصات بعزب النحال وعزبة شاهين وبنى موسى وريحانه وشيبة الشرقية.

وأكد رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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مياه الشرب شركة المياه بالمنيا شركة المياه المناطق المحرومة ابو قرقاص

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