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وزير الرياضة يبحث مع الخطيب المباراة الافتراضية ومساندة الأندية للعمالة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:15 م
اللقاء
اللقاء
أسماء قورة
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في إطار متابعة وزير الرياضة مع مسئولي الأندية والهيئات الرياضية الوضع الراهن وبحث أوجه التعاون لمواجهة تداعيات ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبحث الدكتور أشرف صبحي عدد من الملفات مع الكابتن محمود الخطيب وعلى رأسها دور الأندية فى مواجهة التداعيات التى خلفتها كورونا والخاصة بالعماله في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام في ظل الظروف الحالية التي أثرت على النواحي الإقتصادية.

واقترح الدكتور أشرف صبحي بأن تكون هناك مباراة افتراضية للنادي الأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي، ورحب الكابتن محمود الخطيب بالفكرة وبدعم ومساندة ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة، مؤكدا أنه سيدرس هذه الخطوة والعمل على تنفيذها بعد عرضها على مجلس إدارة الاهلي.

وأشاد وزير الرياضة بالملف الإنشائي للنادي الأهلي والذي عرضه الكابتن محمود الخطيب وتضمن الثورة الإنشائية في فروع الأهلي الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الرياضي بالنادي على مختلف اللعبات خاصة وأن البنية التحتية الجديدة ساهمت في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع الالعاب بالنادى بدرجة كبيرة.

وتطرق الحوار إلى ملف مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يمر بظروف صحية وكيفية تقديم الدعم والمساهمة في علاجه، مشيرا إلى توفير كل احتياجات اللاعب على الوجه الأكمل ومساندته ماديًا ومعنويًا.

وأكد رئيس الأهلي على أن ناديه لا يتخلى عن ابنائه وأبدى تقديره لموافقة الوزارة على قيام النادي بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا بشكل قانوني بما لا يخالف اللوائح التي تنظم العمل داخل المؤسسات الرياضية.

أحدث مستجدات انتشار فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بتلك المستشفيات بالشكر للوزارة لتلبية كافة احتياجاتهم، كما أعربوا عن سعادتهم بوصول مندوب الخدمة الفندقية والذي كانت قد وجهت الوزيرة بتواجده بشكل دائم ومستمر داخل مستشفيات العزل، حيث يتولى خدمات الإشراف الداخلي في أقسام المستشفيات والتغذية الصحية وتحسين جودة الوجبات المقدمة، بالإضافة إلى الإشراف على النظافة في سكن الأطباء والتمريض.

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كورونا بوابة الفجر الكابتن محمود الخطيب الفجر الشباب والرياضة الأندية

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