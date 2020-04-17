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فايلر يوجه ضربة جديدة لصالح جمعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه النهائي من بقاء صالح جمعة نجم الفريق في الموسم القادم.

 

وكان البعض داخل النادي الأهلي قد طلب من فايلر منح صالح جمعة فرصة أخرى مع الفريق وعدم رحيله بنهاية الموسم الجاري.

 

ورفض فايلر فكرة بقاء صالح جمعة نهائيا في الفريق واستقر على رحيله في الصيف القادم نظرا لعدم حاجته له داخل التشكيل.

 

وسيبدأ مسئولو القلعة الحمراء في تسويق صالح جمعة الفترة القادمة بحثا عن عرض مناسب له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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