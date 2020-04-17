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قريبًا.. تطبيق WhatsApp يتيح إضافة أكثر من 4 مستخدمين في المكالمات الجماعية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
يشير أحدث إصدار تجريبي من تطبيق WhatsApp على نظام الأندرويد، إلى أنه يمكن إضافة أكثر من 4 مستخدمين في المكالمات الجماعية مما يعني السماح لمزيد من المستخدمين بالمشاركة في المكالمة الجماعية، في محاولة لمنافسة التطبيقات الأخرى مثل Google Duo و Zoom، وفقُا لـ "WABetaInfo".

حتى الآن يتيح تطبيق WhatsApp إضافة أربعة مستخدمين فقط في المكالمة الجماعية. ومع ذلك، يشير أحدث إصدار تجريبي من Android على WhatsApp إلى أنه يمكن زيادة الحد في المستقبل.

ويسمح Zoom و Google Duo بإجراء مكالمات فيديو مع عشرات الأشخاص في كل مرة، فقد أصبحت هذه التطبيقات ذات شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب حالة التباعد الاجتماعي لوقف انتشار فيروس كورونا.

تم اكتشاف الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي WhatsApp v2.20.128 beta و WhatsApp v2.20.129 beta لنظام Android بواسطة WABetaInfo، ولكن لم يتم تمكين الميزة حتى الآن. 

لا يوجد حتى الأن معلومات مؤكده عن موعد طرح الميزة الجديدة، أو عدد المشاركين الذين سيتم السماح لهم في المكالمة الجماعية بمجرد طرح هذا التحديث.

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