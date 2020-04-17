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زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، مستعد للتضحية بـ6 لاعبين من أجل ضم الصفقة الكبرى للفريق الملكي.

 

ويتمسك نادى ريال مدريد الإسبانى، بالتعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويعد الدولى النرويجي هالاند هدفًا رئيسيًا لنادى ريال مدريد في الصيف المقبل، من أجل تعزيز مركز المهاجم رقم ‘‘9‘‘.

 

وذكر موقع ‘‘أوك دياريو‘‘ الإسباني، أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سيكون على استعداد لاستخدام 6 لاعبين وهم: ألفارو أودريوزولا، داني سيبايوس، ماريانو دياز، إبراهيم دياز، لوكاس فاسكيز، تاكيفوسا كوبو، كورقة مساومة في عملية نقل هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

 

وتتمثل خطة ريال مدريد في تقليل سعر هالاند بإرسال لاعب أو اثنين إلى بوروسيا دورتموند في الصيف.

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