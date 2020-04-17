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ريال مدريد في مركز الصدارة للتعاقد مع هالاند

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:29 م
هالاند
هالاند
مصطفى صابر
كشفت تقارير أن ريال مدريد في مركز الصدارة للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج براوت هالاند بفضل بعض المساعدة من زميله النرويجي مارتن أوديجارد.

ويعتقد أن ريال مدريد  يائس من توقيع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الصيف بعد أن فقد توقيعه أمام دورتموند في يناير.

سجل هالاند 12 مرة في 11 مباراة مع النادي الألماني لتعزيز سمعته على أنه أفضل مهاجم شاب في كرة القدم العالمية.

ويسعى ايضا مانشستر يونايتد وبرشلونة لضم هالاند لكن صحيفة AS الاسبانية تشير إلى أن مدريد في مقدمة قائمة المرشحين.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يستخدمون أوديجارد لإقناع زميله هالاند بالانتقال إلى سانتياجو البرنابيو.

انضم أوديجارد إلى مدريد في عام 2015 ، لكنه قضى المواسم الثلاثة الماضية على سبيل الإعارة ، مع آخر فترة تعويذة قادمة في ريال سوسيداد.

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