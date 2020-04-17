طبيب داخل مستشفى عزل 15 مايو يكشف تفاصيل الوضع

قال الدكتور محمد علاء، أخصائي أمراض صدرية بمستشفى العزل 15 مايو، في حلوان: إنه ظل يمارس عمله بالمستشفى لمدة 4 أسابيع بصورة متواصلة، ومنذ دخول أول مريض المستشفى تحول إلى خلية عمل.





وأشار "علاء"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن 90% من الحالات الموجودة في المستشفى مستقرة، ولكنهم متخوفين من الوضع، خاصة وأنه أمر جديد على الجميع.





وأضاف أنه فور دخول المريض مستشفى العزل يتم تصنيفه وفقا لحالته الصحية، وتجرى له كافة التحاليل والأشعة المطلوبة، وأنه فور قضاء المريض عدة ساعات في مستشفى العزل يبدأ يطمئن، معقبا: "المرضى بيحسوا أن الأطباء منهم".



