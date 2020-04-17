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رامز مجنون رسمي (Ramez Galal) | فكرة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2020 أبرز ضحايا البرنامج من نجوم الفن.. اعرف موعد عرضه وتردد قناة الناقلة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:41 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي

رامز مجنون رسمي (Ramez Galal) | فكرة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2020 أبرز ضحايا البرنامج من نجوم الفن.. اعرف موعد عرضه وتردد قناة الناقلة 

رامز مجنون رسمي | ينتظر جميع محبي الفنان رامز جلال برنامج المقالب الذي يقدمه دائمًا في شهر رمضان لمتابعته، حيث إنه عادةً يحقق نسب مشاهدة عالية جدًا ويعتبر أيضًا من أفضل البرامج التلفزيونية التي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم.

يسعى رامز جلال دائمًا لكي يحقق نجاحًا كبيرًا كما تعود الجمهور منه كل عام وأصبح برنامجه شئ أساسي أثناء تناول الإفطار وسط شعور بالشغف لمعرفة الأحداث والتفاصيل، ويحدث ذلك بشدة في الحلقة الأولى من عرض البرنامج، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي.

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في رمضان 2020 وضحايا نجوم الفن
تعد فكرة برنامج رامز مجنون رسمي عبارة عن برنامج حواري في عدة أسئلة وهذا ما يعتقده الضيف ولكن الحقيقة غير ذلك وهي أن يقوم سائق الضيف يمثل أنه لديه أعراض مشابه بدرجة كبيرة لفيروس كورونا وقتها يشعر الضيف أنه في خطر ويمكن أن يكون تعرض للإصابة من السائق ولكن المفاجئة الكبرى هو أن تظهر أصوات مرعبة تأتي من مكان قريب وتستمر باقي الأحداث في التطور كل دقيقة.

برومو برنامج رامز مجنون رسمي 
حقق البرومو الخاص ببرنامج رامز مجنون رسمي نسبة مشاهدة عالية وصلت للملايين داخل مصر وخارجها من الدول العربية، وذلك لأن برنامج رامز جلال أصبح يشكل أهمية كبيرة، كما رامز جلال له شهرة واسعة نظراً لما يقدمه دائماً من أعمال نجاحه سواء برامج أو أفلام أو مسلسلات. 

وأكد رامز جلال أنه قد انتهى من تصوير جميع حلقات البرنامج الذي يُعرض في رمضان 2020 يوجد بها مفاجئات كثيرة ومختلفة عن كل عام وهذا ما يجعل البرنامج مميز وسط الكثير، كما يتواجد به ضحايا كثيرة وأشخاص يظهروا لأول مرة في برنامج رامز من أبرز الشخصيات التي يتم استضافتها حسن شاكوش وياسمين عبد العزيز وأحمد سعد ومحمود كهرباء وعلي معلول ومحمد هندي وياسمين صبري وحمو بيكا  وأروى جودة وغيرها كثير ومن المتوقف لأن البرنامج يحصل على مشاهدة عالية ونجاح كبير.

موعد عرض برنامج رامز جلال رمضان 2020
يعرض برنامج رامز مجنون رسمي بعد أسبوع واحد من اليوم لأن شهر رمضان على وشك الاقتراب وباقي عليه أيام معدود وهو بالتحديد يوم الجمعة القادم، وتعرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرةً بتوقيت القاهرة أي في تمام الساعة 6:30 مساًء، وتعرض إعادة الحلقة على "شاهد.نت" بعد العرض بساعة واحدة.

القناة الناقلة لبرنامج رامز مجنون رسمي رمضان 2020
ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد (رامز مجنون رسمي) على قناة (ام بي سي مصر - MBC مصر) الفضائية، يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.

تردد قناة "ام بي سي مصر" الناقلة برنامج رامز مجنون رسمي رمضان 2020
وسنقدم لكم متابعينا تردد قناة "ام بي سي مصر - MBC مصر" الفضائية الناقلة لبرنامج رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على القمر الصناعي نايل سات، وهي كالتالي:-

تردد قناة "ام بي سي مصر" على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات - Nailsat.

- التردد: 01147 أو 12015.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: إتش دي HD.

بالفيديو.. برومو برنامج "رامز مجنون رسمي" رمضان 2020



رامز مجنون رسمي (Ramez Galal) | فكرة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2020 أبرز ضحايا البرنامج من نجوم الفن.. اعرف موعد عرضه وتردد قناة الناقلة 


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