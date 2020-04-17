صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

ظهر لاعب أجنبي مفاجأة على رادار نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الزمالك يريد ضم المغربي وليد الكارتي نجم الوداد في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب القلعة البيضاء يدرس الاستغناء عن واحد من الثنائي محمد أوناجم أو حميد أحداد المعار لصفوف الرجاء من أجل ضم الكارتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارتيرون وضع وليد الكارتي على رأس أولويات الفريق في الصيف القادم لذلك يرغب في ضمه بأي شكل.