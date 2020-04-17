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تسلا تتحدى انخفاض مبيعات السيارات في الصين وتحقق رقماً قياسياً في مارس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات شركة LMC Automotive لبحوث السيارات، عن ارتفاع مبيعات شركة تسلا في الصين خلال شهر مارس، على الرغم من الشلل الذي أصاب سوق السيارات الصينية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتظهر بيانات LMC Automotive، التي استعرضتها رويترز، أن عدد تسجيلات سيارة تسلا في مارس قفز 450 في المائة على أساس شهري، وارتفع من 2314 في فبراير إلى 12709 تسجيلات في مارس. ومع ذلك ، لوضع هذا الرقم في السياق ، نحتاج أن نذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في الصين في فبراير 2020 انخفض بنسبة 79٪ إلى حوالي 310 ألف وحدة من ما يقرب من 1.5 مليون وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، انخفضت مبيعات السيارات ككل بنسبة 43.4 في المائة في مارس 2020 إلى 1.43 مليون وحدة من 2.52 مليون وحدة في العام السابق. 

كما كشفت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، أن من بين 12،709 مركبة جديدة سجلتها تسلا في مارس، تم بيع ما مجموعه 10،160 وحدة.

يذكر أن شركة تسلا Tesla اضطرت لإغلاق مصنع Gigafactory الذي افتتح مؤخرًا في شنغهاي لبضعة أسابيع بين نهاية يناير وفبراير، في محاولة لوقف انتشار الفيروس، واستأنفت تسلا عملياتها في المنشأة في الأسبوع الثاني من فبراير.

تأتي أخبار نجاح مبيعات Tesla بعد فترة وجيزة من الإعلان عن أن مصنع شنغهاي سيبدأ في إنتاج طرازات 3 RWD طويلة المدى ونماذج الأداء 3 Model بالإضافة إلى Model 3 Standard Range Plus RWD التي يتم بناؤها بالفعل في المنشأة. 

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