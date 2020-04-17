Advertisements

صلاح عبدالله يشارك جمهورة رباعية جديدة "كلة بيعدي"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
"صلاح عبدالله يتحدث مع نفسه ويشارك جمهورة رباعية جديدة "كلة بيعدي"

نشر الفنان صلاح عبدالله صوره لة وهو يتحدث مع نفسة في صورة مفبركة بالفوتو شوب وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهر"عبدالله" في الصورة وهو يمسك دمية علي شكل صلاح عبدالله ويوجة رساله لها وكانة يتحدث مع نفسة حيث قال"ويا نفسي بأخد وبدي وبقولها يا نفسي بدي أعدي علي الفرحة حبة قالتلي كلة بيعدي"

وعلق "صلاح" علي الصورة قائلاً :" وهتعدي بإذن الله وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة على كل عبادالله الطيبين، قولوا آمين"

وتبادل جماهير صلاح عبدالله مع التعليقات حيث قالو :" صباح الفل عليك يا عم صلاح، أحلي صباح، إنشالله كله هيعدي، ربنا يكشف الغمة"

إشتهر الفنان صلاح عبدالله بأنه قريب لجمهوره، ويشاركهم أجمل العبارات والنصايح والكلمات المسجوعة، حيث قام جمهورة بإعطائة لقب"عم صلاح" لقربة الشديد منهم والتعامل معهم بمنتهي البساطة والآدمية.

أخبار تهمك

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ 17 دقيقة

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعة الا ربع

ليفربول إيكو: محمد صلاح يضع مصر في المركز الخامس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يومين

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

عامل يعثر على حقيبة بها 15 ألف دينار كويتي ويسلمها لصاحبها

منذ ساعة و 20 دقيقة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه ضربة جديدة لصالح جمعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

12:24 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

10:37 م

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

10:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"