صلاح عبدالله يشارك جمهورة رباعية جديدة "كلة بيعدي"

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"صلاح عبدالله يتحدث مع نفسه ويشارك جمهورة رباعية جديدة "كلة بيعدي"



نشر الفنان صلاح عبدالله صوره لة وهو يتحدث مع نفسة في صورة مفبركة بالفوتو شوب وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وظهر"عبدالله" في الصورة وهو يمسك دمية علي شكل صلاح عبدالله ويوجة رساله لها وكانة يتحدث مع نفسة حيث قال"ويا نفسي بأخد وبدي وبقولها يا نفسي بدي أعدي علي الفرحة حبة قالتلي كلة بيعدي"



وعلق "صلاح" علي الصورة قائلاً :" وهتعدي بإذن الله وصباح الخير وتصبحوا على خير وجمعة مباركة على كل عبادالله الطيبين، قولوا آمين"



وتبادل جماهير صلاح عبدالله مع التعليقات حيث قالو :" صباح الفل عليك يا عم صلاح، أحلي صباح، إنشالله كله هيعدي، ربنا يكشف الغمة"



إشتهر الفنان صلاح عبدالله بأنه قريب لجمهوره، ويشاركهم أجمل العبارات والنصايح والكلمات المسجوعة، حيث قام جمهورة بإعطائة لقب"عم صلاح" لقربة الشديد منهم والتعامل معهم بمنتهي البساطة والآدمية.



