موقف برشلونة النهائي من رحيل ديمبلي





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي برشلونة من رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة سيوافق على رحيل الجناح الفرنسي في الصيف المقبل في حال تم إدراجه ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان.





وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة يرفض رحيل ديمبلي في الصيف المقبل، لكنه سيوافق على ذلك إذا كان اللاعب الفرنسي سيكون ضمن صفقة البرازيلي نيمار.





وتابعت الصحيفة بأنه في حالة التعاقد مع نيمار فإن النادي الكتالوني سيعاني من أزمة مالية طاحنة بسبب الراتب المرتفع لكلا اللاعبين.