Advertisements

نادي قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:58 م
قضايا الدولة
قضايا الدولة
هدير حمزة
بعث المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس النادي أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وفي سياق متصل، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة، البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحلول الأعياد القبطية، وعيد القيامة.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي، قائلًا في بيان اليوم الأربعاء: "ندعي المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد، وجميع الطنين موافي وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وآمان، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

كما قرر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، غلق مقر النادي الرئيسي نهائيا، يوم شم النسيم الاثنين المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، حرصا على سلامة الأعضاء.

وقام بالتوقيع على القرار كل من: المستشارين حسن أبو رحاب سكرتير عام النادي، والمستشار أمين السيد عبد الرحيم السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود محمد طه، مدير النادي.


وفي سياق آخر، نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد في أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم شم النسيم محمد الحوفي المقدم محمد الحوفي الرئيس عبدالفتاح السيس

أخبار تهمك

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

الوزراء يكشف السيناريو المتوقع لحظر التجوال خلال شهر رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عامل يعثر على حقيبة بها 15 ألف دينار كويتي ويسلمها لصاحبها

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

منذ أقل من ساعة

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ ثلث ساعة

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 5 ساعات

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ يوم

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

فايلر يوجه ضربة جديدة لصالح جمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ يومين

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول إيكو: محمد صلاح يضع مصر في المركز الخامس

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الأهلي بسبب أزارو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 ص

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

12:24 م

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

10:37 م

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

10:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"