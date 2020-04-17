نادي قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.





وبهذه المناسبة، قدم رئيس النادي أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.





وفي سياق متصل، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة، البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحلول الأعياد القبطية، وعيد القيامة.





وصرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي، قائلًا في بيان اليوم الأربعاء: "ندعي المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد، وجميع الطنين موافي وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وآمان، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".





كما قرر مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، غلق مقر النادي الرئيسي نهائيا، يوم شم النسيم الاثنين المقبل الموافق 20 أبريل الجاري، حرصا على سلامة الأعضاء.





وقام بالتوقيع على القرار كل من: المستشارين حسن أبو رحاب سكرتير عام النادي، والمستشار أمين السيد عبد الرحيم السكرتير العام المساعد، والمستشار محمود محمد طه، مدير النادي.





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وفي سياق آخر، نعى المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد في أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.



