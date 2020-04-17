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وزير الصحة الألماني: فيروس كورونا تحت السيطرة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

قال ينس سبان وزير الصحة الألماني، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا في ألمانيا "تحت السيطرة"، بفضل الإجراءات التي فرضت بعد زيادة مبكرة في الحالات.

وأضاف سبان، أن إبقاء الناس في منازلهم منذ منتصف شهر مارس الماضي كان ناجحا، حيث تستعد البلاد لتخفيف الإجراءات وزيادة إنتاج الأقنعة الواقية".

وأضاف "لقد تراجعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، خاصة الزيادة النسبية يوما بعد يوم، تفشي المرض اليوم أصبح تحت السيطرة".

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن المتاجر الأصغر ستفتح الأسبوع المقبل وسيعاد فتح المدارس لبعض التلاميذ اعتبارا من 4 مايو.

ولكن مجموعة أخرى من القيود واسعة النطاق ستظل سارية، بما في ذلك حظر تجمعات أكثر من شخصين في الأماكن العامة وفي المناسبات العامة الكبيرة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 2.100 مليون إصابة، بينهم 137 ألف حالة وفاة، ونحو 525 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 645 ألفًا في الولايات المتحدة و182 ألفًا في إسبانيا ونحو 165 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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