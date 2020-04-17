منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت منة، على الصور قائلة:"ليس كل شخص مقدر أن يكون في مستقبلك بعض الناس مجرد عابرين لتعليمك دروس في الحياة".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اجمل بنوته في الدنيا" واضاف آخر"عسل ربنا يحفظك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نجمة مصر القمر".يذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل "بنت القبائل"، وتدور احداثة في إطار صعيدي، وشارك في بطولته الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا غلى جانب مجموعة آخرى من الفنانين.