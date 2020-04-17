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يارا تغازل جمهورها بالأصفر "بحب أقرأ تعليقاتكم"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنانة يارا صورة لها بألوان ربيعية جميلة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "

وظهرت" يارا" في صورة مريحة للعين، وتملئها البهجة حيث كانت ترتدي لون أصفر ربيعي ومبهج، وإعتمدت علي تسريحة شعر رائعة حيث تركت شعرها البني الكيستنائي منسدلاً علي كتفيها وكانت تجلس في دلال ونعومة لتعطي إطلالة مميزة تبهر بها جمهورها.




وعلقت "يارا" علي الصورة قائلة" صباحكم خير وسعادة، فرحت كتير امبارح معكم باللايف على الإنستا وان شاءالله رح يكون إلنا موعد تاني سوا، خبروني، بحبّ أعرف وأقرأ تعليقاتكم، ويوم رائع وآمن للجميع.

وتبادل جمهور" يارا" معها التعليقات حيث قامو بالتعليق كالتالي، احلي صوت، يسعد صباحك، اللايف كان تحفة، طول عمرك جميلة، بتجنني وصوتك بيعقد "

يذكر أن"يارا" مطربة لبنانية أبهرت الجميع بنعومة وجمال صوتها، ولديها العديد من الأغاني المميزة والرائعة.

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