تحرك جديد من القوات المسلحة بشأن كورونا في 4 محافظات

صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحي العاشر، وموقف عزبة الهجانة وكوبري الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما، والتي يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم.

وجاء ذلك في أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين تماشيًا مع تكثيف أعمال التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية.





وتم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها بشكل احترافي وبروح معنوية عالية دلالة على الوعي الكامل لأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من انتشار الفيروس.





وفي سياق متصل قام الجيش الثاني الميداني، بتكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والتي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم.





كما تضمنت الإجراءات الوقائية، القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعي بالإسماعيلية، كذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببورسعيد، فضلا ً عن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط.





كما روعى في أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التي تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين.





ويأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم.





وكانت القوات المسلحة المصرية، قد استعدت من خلال إدارة الحرب الكيميائية على اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومحاولة منع انتشاره بين المواطنين المصريين وذلك من خلال عدة إجراءات وقائية ولازم للحد من انتشار الفيروس.





كما أنتجت العديد من المطهرات والمعقمات والمعدات اللازمة للقضاء على فيروس كورونا "كوفيد ١٩".





ومن بين تلك المعدات التي انتجتها القوات المسلحة المصرية في تلك الأزمة بوابات التعقيم الذاتي "تحيا مصر" وهي ممرات مخصصة لتعقيم الأفراد.



