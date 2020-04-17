ضبط 4 أشخاص لسرقتهم "توك توك" بالإكراه في التبين

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التبين من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من مالكها بالإكراه.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين (بمديرية أمن القاهرة) لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث بهم (سائق مركبة "توك توك" - مصاب بجرح باليد اليمنى) وقرر بأنه حال سيره بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة مُستقلا مركبة ("التوك توك " ملكه) إستوقفه عدد أربعة أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" بدعوى توصيله لمحل البلاغ وفور وصولهم، قام أحدهم بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وإستولوا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن ضبطهم وتبين أنهم أربعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات مسجلة) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" المستولى عليها وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الـ"توك توك"





ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المعادي، حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" بالإكراه في منطقة المعادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده تلقيه بلاغا من سائق "توك توك"، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية".





وطلب الشخصان من السائق، توصيلهما لطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بدعوى شراء قطع غيار سيارات، وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته والتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته واستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه، وفرا هاربان.





وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بمكان اختبائه بمنطقة بشتيل بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني (هارب)، وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، كما اعترفوا بارتكابهم 4 حوادث سرقة توك توك اخرى بذات الاسلوب.



