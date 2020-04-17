بعد 7 سنوات.. برشلونة يخطط لاستعادة نجمه

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يخطط لضم صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يسعى لإعادة تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ، إلى "كامب نو" مرة أخرى، بعدما سبق له اللعب بقميص البلوجرانا من 2008 وحتى 2013.

وأشارت إلى أن خافيير بورداس، المدير المسؤول عن الفريق الأول، يدعم عودة تياجو، وطرح اسمه في الاجتماع الفني للبارسا، يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت أن تياجو كان محبوبًا داخل برشلونة قبل رحيله في 2013 نظير 25 مليون يورو، كما أن لديه منزلًا في المدينة، وأصدقاء في المجموعة الحالية مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.