وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

شكلت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة)، والتي من المقرر أن يبدأ صرفها يومي 18 و19 أبريل الجارى، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنية، علي أن يبدا صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم 19 أبريل ويبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 مليون جنيهمن خلال 4000 مكتب للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.





وكانت وزيرة التضامن الإجتماعي قد أعتمدت خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لمواجهة التكدسات، وتقليل فرص التزاحم إلتزاما بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





هذا وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل علي مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافطين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس أو تزاحمِ.





يشار إلي أن عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 مليون أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.





وتأتي محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدي المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها في ابريل أكثر من ١٥٤ مليون جنيه يستفيد منها حوالي ٣٣٠ ألف أسرة.





أما محافظة أسيوط فهي ثاني المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في شهر ابريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالي ١٢٤ مليون جنيه يستفيد منها حوالي ٢٧٠ ألف أسرة.





وفي المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالي الدعم الموجه لها في ابريل ١١٥ مليون جنيه يستفيد منها ٢١٠ ألف اسرة تقريبًا ثم محافظة سوهاج وخصص لها في ابريل ١١٠ مليون جنيه تقريبًا لعدد ١٤٠ ألف أسرة.





ثم محافظة بني سويف وبلغ الدعم الموجه لكلٍ منهم حوالي ٧٥ مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين في المحافظة حوالي ١٢٦ ألف أسرة.





جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https:tk.moss.gov.eg



