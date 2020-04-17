حصاد وأرقام منتخب السويس في المجموعة الثانية بالقسم الثاني

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يحتل فريق منتخب السويس المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني ، قبل 5 جوالات من ختام الدور الثاني برصيد 25 نقطة.



وحقق الفريق السويسي الفوز في 6 مباريات، منهم 4 مباريات على ملعبه ، مقابل مباراتين خارج الديار، وحقق التعادل في 7 مباريات، منهم 4 تعادلات على ملعبه، مقابل 3 تعادلات بالخارج، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات خارج ملعبه.



سجل فريق منتخب السويس، 13 هدف بواقع 6 هدف على ملعبه، و7 هدف بالخارج، واستقبل في مرماه 11هدف، منهم هدفين داخل ملعبه، مقابل 9 بالخارج.



ويبقى لفريق منتخب السويس 5 في مباريات في حالة عودة النشاط، إذ سيلعب في الجولة الـ 18 خارج ملعبه مع فريق الداخلية، ثم يستضيف سيراميكا في الجولة 19، ويلتقي خارج ملعبه مع فريق بتروجت في الجولة 20، يلعب على ملعبه مع فريق الزرقا في الجولة الـ 21، ويختتم منتخب السويس الموسم خارج ملعبه بمواجهة القناة.



هدافي فريق منتخب السويس



1-محمد السيد شيكا 3 أهداف

2- على حسين هدفين

3- خالد لطفي هدفين

4- عبوده عبد الغفار هدفين

5- أسامة مرعى هدف

6- محمود مجدى هدف

7- أحمد فتحي هدف

8- حسن الشاذلى هدف



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 32 نقطة

2- الداخلية 31 نقطة

3- بتروجت 29 نقطة

4- منتخب السويس 25 نقطة

5- النصر 25 نقطة

6- جمهورية شبين 22 نقطة

7- القناة 22 نقطة

8- النجوم 21 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط



