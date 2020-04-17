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‫قوت القلوب 21 | تفاصيل الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل الدرامي قوت القلوب وموعد الإعادة والقنوات الناقلة (ماجدة ذكي) qut alqulub 21

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:55 م
قوت القلوب 21
قوت القلوب 21

‫قوت القلوب 21 | تفاصيل الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل الدرامي قوت القلوب وموعد الإعادة والقنوات الناقلة (ماجدة ذكيqut alqulub 21

قوت القلوب 21 | نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل الدرامي قوت القلوب الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة ذكي، حيث حققت نجاحًا باهرًا بجميع الحلقات التي تم عرضها خلال الفترة الماضية، واستطاعت أن تتصدر محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في جميع حلقاتها.

تفاصيل مسلسل قوت القلوب 21 والإعادة
ويتم عرض مسلسل قوت القلوب 21 الحلقة الجديدة يوم السبت في تمام الساعة 9 مساًء، حيث يُعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، والإعادة الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا على قناة "الحياة"، وفي تمام الساعة 10 مساًء والساعة 9 صباحًا والساعة 3 عصرًا على قناة "الحياة دراما" الفضائية.

أحداث المسلسل الدرامي قوت القلوب
وينتمي العمل لنوعية الدراما المطولة ذات الـ50 حلقة، تعرض أول 25 حلقة قبل حلول الشهر الكريم، بينما يعرض باقي الحلقات بعد انتهاء شهر رمضان، وظهرت بطلة العمل ماجدة زكي خلال أحداث الحلقة الأولى بشخصية "كومبارس" بعدما لجأت لاختبارات الأداء من أجل التمثيل، في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد "ماجدة" خلال الأحداث بشكل عام دور مُعلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، ما يتسبب في وقوع ابنها الذي يجسده الفنان إسلام جمال في مشاكل بسبب تصرفات والدته المحرجة.

فريق عمل مسلسل قوت القلوب
مسلسل قوت القلوب الحلقة 21 يأتي من بطولة ماجدة ذكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.

‫قوت القلوب 21 | تفاصيل الحلقة الحادية والعشرون من المسلسل الدرامي قوت القلوب وموعد الإعادة والقنوات الناقلة (ماجدة ذكيqut alqulub 21

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