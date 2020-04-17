دورات تدريبية لمواجهة كورونا بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه تم عقد الدورة التدريبية على العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي تنظمها مديرية الصحة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بقاعة التدريب بمستشفي قنا العام، لعدد من الأطباء بمستشفيات الحميات بقنا ونجع حمادي وقنا العام.





وأوضح محاضر الدورة الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، أن الدورة تهدف إلى تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء على أساسيات العناية المركزة في ظل الظروف الراهنة للتصدي لفيروس كورونا، وكورس مكثف عن طرق استخدام جهاز التنفس الصناعي وكيفية وضع المريض عليه بطريقة آمنه.





وتوجه محافظ قنا بالشكر لأطباء المحافظة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل، فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والاوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير.





وأكد "الداودي" دعم المحافظة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء مؤكدا ان كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.





وجاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب مدير مستشفى العام والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات وعدد من الأطباء.



