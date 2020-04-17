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ضحية كروية جديدة لكورونا .. وفاة أسطورة ليدز يونايتد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن نادي ليدز يونايتد، اليوم الجمعة، أنه لاعبه ومدافع المنتخب الإنجليزي السابق نورمان هانتر، فارق الحياة، متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

 

وكان هانتر، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 76 عاما، قد لعب 14 عاما ضمن صفوف ليدز وساعد الفريق في التتويج بلقب الدوري مرتين، كما توج معه بلقب كاس الاتحاد الإنجليزي في 1972 .

 

وخاض هانتر 28 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، وكان ضمن الفريق الفائز بلقب كأس العالم 1966 وكذلك الفريق المشارك في كأس العالم 1970.

 

وكان هانتر قد دخل المستشفى في العاشر من نيسان/أبريل الجاري بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد صراع قوي، فارق الحياة صباح اليوم الجمعة.

 

وذكر ليدز في بيان "لقد ترك فراغا هائلا في عائلة ليدز يونايتد، إرثه لن ينسى أبدا، تعازينا لعائلة نورمان وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".

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