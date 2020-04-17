ضبط طن ونصف كحول خزنها تاجر لبيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لتخزينه كمية كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة، وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، عقب معلومات وتحريات مؤكدة وتقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة)، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن "غير مرخص" بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلًا الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا أرباحًا غير مشروعة.





وعثُر بالمخزن على كمية من الكحول تزن ( طن ونصف تقريبًا ) معبأة فى ( 3559 ) عبوة زجاجية، و( 22500 ) كمامة طبية، و( 2000 ) لاصق " إستيكر " مدون عليه " كحول طبى 70 %، و2 بكرة قماش تستخدم فى تصنيع " الكمامات " تزن حوالى (30 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جبروت خادمة.. أمن القاهرة يكشف لغز سرقة منزل مسنة



وكثفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص، بتضرر والدته "مسنة" مقيمة بدائرة القسم من (خادمتها) لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها إكتشفت سرقة (مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام) من داخل الخزينة بإستخدام المفتاح الأصلى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها (خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة).