Advertisements

ضبط طن ونصف كحول خزنها تاجر لبيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:57 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لتخزينه كمية كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة، وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، عقب معلومات وتحريات مؤكدة وتقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة)، لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن "غير مرخص" بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلًا الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا أرباحًا غير مشروعة.

وعثُر بالمخزن على كمية من الكحول تزن ( طن ونصف تقريبًا ) معبأة فى ( 3559 ) عبوة زجاجية، و( 22500 ) كمامة طبية، و( 2000 ) لاصق " إستيكر " مدون عليه " كحول طبى 70 %، و2 بكرة قماش تستخدم فى تصنيع " الكمامات " تزن حوالى (30 كيلو جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جبروت خادمة.. أمن القاهرة يكشف لغز سرقة منزل مسنة

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد الأشخاص، بتضرر والدته "مسنة" مقيمة بدائرة القسم من (خادمتها) لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها إكتشفت سرقة (مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام) من داخل الخزينة بإستخدام المفتاح الأصلى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها (خادمة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التخدير" وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالى (240 ألف جنيه) من متحصلات بيع المصوغات الذهبية لدى عميلتها "سيئة النية" (صاحبة محل ذهب، لها معلومات جنائية مسجلة).

وبإستهداف الأخيرة أمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها تزن حوالى 100 جرام) وقيامها بتسليم باقى المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات وإتهمتها بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المستلزمات الطبية الكحول الفجر الدقهلية الداخلية

أخبار تهمك

بعد 7 سنوات.. برشلونة يخطط لاستعادة نجمه

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

منذ ساعة

القومي للبحوث يزف بشرى سارة بشأن عقار فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يقرر عودة نجم جديد للفريق

منذ نصف ساعة

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يحسم مصير رمضان صبحى نهائيا

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب داخل مستشفى عزل 15 مايو يكشف تفاصيل الوضع

منذ ساعتين و 11 دقيقة

المصائب لاتأتى فرادى.. مرتضى منصور في أزمة جديدة أمام الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

منذ حوالي 6 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ يوم

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية

منذ أقل من ساعة

هل ينضم كينو إلى الأهلي؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط وحيد

منذ ساعة و 6 دقيقة

زيدان يضحي بـ6 لاعبين دفعة واحدة في الريال لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط ورشتين لتصنيع المشغولات الذهبية بأختام مقلدة بالقاهرة

ضبط مصنع أكياس حول نشاطه لتصنيع الكمامات في الدقهلية (صور)

حبس صاحب مخزن لحيازته 133 ألف قطعة مستلزمات طبية

ضبط 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

كمامات وجوانتيات.. ضبط 962 ألفا و650 قطعة مستلزمات طبية خلال 24 ساعة

العثور على ربع كيلو هيروين بحوزة "ديلر" الطالبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:31 م

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

هكذا تسببت مواطنة في عزل 500 أسرة بكفر الشيخ

09:40 ص

الأهلي يحصل على مستحقات صفقة أجايي

01:41 م

توضيح من مجلس الوزراء بشأن حظر يوم شم النسيم

08:40 ص

صفقة مفاجأة على طاولة الزمالك

12:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"