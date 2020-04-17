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إيكاردي على رادار ريال مدريد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:56 م
ايكاردي
ايكاردي
علي نبوي
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان والمعار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "التوتو سبورت" الإيطالية فإن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في ضم إيكاردي ليكون بديلا مميزا للإسباني دييجو كوستا.

وتابعت الصحيفة بأن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد اتصل بزوجة إيكاردي ووكيلة أعماله وعرض عليها انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن رغبة أتلتيكو مدريد في ضم إيكاردي تصطدم برغبة عدد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني أبرزها يوفنتوس ونابولي وميلان.

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