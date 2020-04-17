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برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي في رمضان

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على وضع برنامج خاص للاعبي الفريق، خلال شهر رمضان الكريم.

وكلف فايلر مساعده توماس بينكيل مدرب الأحمال، بوضع برنامج خاص للاعبين خلال الشهر الكريم من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويخشى فايلر، تعرض اللاعبين لزيادة في الوزن، مع الأكلات الرمضانية، ويرغب في وضع برنامج بدني للحفاظ على لياقتهم البدنية خاصةً أن النشاط يتوقف في الوقت الحالي.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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